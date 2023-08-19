Глава Житомирской области: возник пожар на объекте инфраструктуры, пострадавших нет

В Житомирской области возник пожар на объекте инфраструктуры

Фото: Google Maps

В Житомирской области на объекте инфраструктуры произошел пожар, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется», — написал он.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины прошлой осенью.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года.