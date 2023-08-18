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В Херсонской области запретили полеты беспилотников

Губернатор Сальдо: в Херсонской области вводится запрет использовать дроны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

На территории Херсонской области запретили использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ «О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области», — говорится в сообщении.

Физические и юридические лица могут использовать беспилотники только по разрешению оперативной группы военного коменданта региона, уточнил Сальдо.

Запрет на использование беспилотников регионы России начали вводить в 2022 году. По данным на конец июля 2023 года, ограничения действуют в 60 регионах России — вне зависимости от введенного в регионе уровня реагирования.

Ограничения распространяются на БПЛА любой взлетной массы. За нарушения грозит как административная ответственность — штраф от 20 до 500 тыс. руб., так и уголовная, если действия повлекли смерть человека.

Теги
дроны БПЛА Херсонская область Владимир Сальдо
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