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В мэрии оценили ход строительства станции «Новаторская» Троицкой линии

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ходе сооружения южного вестибюля станции «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена строители приступили к монтажу вентиляционной ветки, одновременно продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе. Выполнено около 50% от запланированных работ: уложено около 9 тыс. м трубопровода и более 5 тыс. м систем вентиляции. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Руководитель основного подрядчика строительства АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что завершен монтаж подсистем на путевых стенах и потолке платформенного участка для дальнейшей установки облицовочных панелей, а также выполнены алюминиевые кессоны для размещения потолочных светильников. Идет монтаж верхнего строения пути в ранее пройденных тоннелях к соседним станциям Троицкой линии «Вавиловская» и «Университет Дружбы Народов» и продолжается обустройство оборотных тупиков в составе станционного комплекса «Новаторская». Одновременно с этим строители занимаются частичным благоустройством прилегающей территории.

Строительство Троицкой линии — самой протяженной ветки за пределами МКАД, пользоваться которой смогут более 1,5 млн жителей столицы, — было начато в 2018 году. Она сможет привлечь около 100 тыс. человек ожидаемого ежедневного пассажиропотока и соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Всего на ветке планируется 17 станций, которые находятся сейчас на разных стадиях строительства.

Теги
Троицк Московский метрополитен Андрей Бочкарев