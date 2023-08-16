Министр обороны Австралии в шутку уступил свой пост футболистке

Маккензи Арнольд (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Министр обороны Австралии Ричард Марлз уступил свой пост вратарю национальной женской сборной по футболу на один вечер. Он сообщил об этом в шуточном видео, которое опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Ночью наша страна столкнется с серьезной угрозой, которая исходит от старого врага, и я знаю, что не смогу ее защитить. Итак, сегодня днем я считаю своим священным долгом уйти в отставку с поста министра обороны Австралии и передать полномочия Маккензи Арнольд», — заявил Марлз в видео. В конце видео он попросил нового министра обороны вернуть ключи завтра утром. Ролик Марлза завершается криком: «Вперед, «Матильды!»

В подписи под видео австралийский министр отметил, что пост является шуточным, и поставил хэштег #TillItsDone.

«Матильды» — так называют женскую сборной Австралии, вратарем которой является Маккензи Арнольд. Сейчас «Матильды» принимают участие в чемпионате мира по женскому футболу 2023 года, который проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Фанаты, следящие за чемпионатом, запустили в соцсетях хэштег #TillItsDone, которым подписывают посты с поддержкой австралийской сборной. Вечером 16 августа австралийская сборная играла в полуфинале со сборной Англии и проиграла со счетом 1:3 и не вышла в финал турнира.