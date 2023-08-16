В Москве с начала года разрешили строительство 8,6 млн кв. м недвижимости

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За январь—июль 2023 года в столице выдано 375 разрешений на строительство объектов общей площадью более 8,6 млн кв. м, из которых 6 млн кв. м относятся к возведению жилой недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что почти две трети из запланированных площадей пришлось на частную инициативу — девелоперы возведут порядка 5,3 млн кв. м, а оставшиеся 3,3 млн кв. м по выданным разрешениям будут построены за счет бюджетных средств. «Такие показатели говорят о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице за счет принятых Москвой мер поддержки в условиях санкций, — подчеркнул глава Стройкомплекса. — Сегодня мы видим, что девелоперы готовы строить не только жилье, но также социальные, коммерческие и промышленные объекты».

Среди значимых социальных объектов, строительство которых началось в 2023 году, можно отметить образовательный комплекс, объединяющий школу на 1275 учеников и детский сад на 350 воспитанников в поселении Сосенское, учебные корпуса на 1150 и 1100 мест в поселении Московском, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Зеленограде, современные спортивные центры в Останкинском районе, Северном Бутове и Гольянове.

В июне 2023 года было выдано разрешение на строительство уникального музейного комплекса в Хамовниках, на территории которого специалисты создадут экспозицию, посвященную 500-летию основания Новодевичьего монастыря. Новый корпус мясокомбината построят в Ново-Переделкино, а в начале августа выдали разрешение на первый этап реконструкции санатория «Ерино» в Новой Москве.

Строительство и реновационные работы объектов на всех этапах строго курируют инспекторы Мосгосстройнадзора. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет пристальное внимание качеству работ на всех объектах капитального строительства и реконструкции. В период возведения каждый объект находится под нашим надзором в согласии с утвержденной программой проверок», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.