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В алтайском селе провели забег избушек на курьих ножках

В селе Озерки Алтайского края провели забег избушек на курьих ножках

В алтайском селе провели забег избушек на курьих ножках
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На Алтае в селе Озерки Тальменского района прошел фестиваль «Кащеевы сказки», на котором участники, одетые в костюмы избушек на курьих ножках, устроили забег, сообщает телеканал «Катунь 24».

Мероприятие было посвящено 80-летию с момента съемок советского фильма «Кащей Бессмертный» (1944) режиссера Александра Роу. Съемки проходили в Тальменском районе, во время которых, как сообщает телеканал, пришлось сжечь специально построенную деревню и пшеничное поле, на что было получено разрешение из Москвы.

Фильм снимали в годы Великой Отечественной войны. По сюжету русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур отправляются в царство Кащея, чтобы спасти родину от его армии и освободить невесту Кожемяки Марью Моревну.

Теги
Алтай Алтайский край фестиваль
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