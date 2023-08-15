Германия заложила средства в бюджет на поддержку Украины на годы вперед

Правительство Германии заложило средства в бюджет на поддержку Украины до 2027 года. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Forbes.

По его словам, немецкое правительство планирует выделять Украине по €5 млрд ежегодно. Это решение еще предстоит утвердить парламенту Германии, добавил Линднер. Как сказал министр, поддержка Киева будет заключаться не только в поставках вооружений, но и в предоставлении гуманитарной помощи, поддержке живущих в Германии украинских переселенцев и вкладах Берлина в Международный валютный фонд.

Линднер отметил, что с начала российской военной операции общая сумма оказанной Украине помощи со стороны Германии достигла €22 млрд. «Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер», — сказал он.

Немецкий министр финансов приехал в украинскую столицу впервые после начала военных действий. В Киеве глава Минфина Украины Сергей Марченко подписал с коллегой из ФРГ меморандум о сотрудничестве между двумя странами, который призван расширить возможности помощи бюджету Украины. Документ предусматривает предоставление Германией консультативной поддержки в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями и приватизации государственных предприятий, сообщило Министерство финансов Украины.