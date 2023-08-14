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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о первом уничтожении испанского самоходного миномета

Минобороны впервые сообщило об уничтожении испанского миномета Alakran в зоне спецоперации
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Военная операция на Украине
Миномет Alakran
Миномет Alakran (Фото: milanionntgs.com)

Российские военные уничтожили миномет Alakran испанского производства в зоне военной спецоперации на Украине, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

На херсонском направлении, по оценке оборонного ведомства, в течение суток украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, три автомобиля и самоходный миномет Alakran производства Испании. Ранее Минобороны не сообщало о ликвидации Alakran в ежедневных сводках.

Alakran — это мобильная минометная система, в которую могут быть интегрированы 120-мм и 81-мм гладкоствольные минометы или минометы с нарезными стволами. Машина способна делать до 16 выстрелов в минуту без ограничения по времени благодаря улучшенной системе охлаждения ствола.

Миномет оснащен цифровой системой управления огнем (FCS), которая позволяет производить более точные выстрелы и вести стрельбу в условиях сложной местности и при плохой погоде.

Производитель Alakran — компания New Technologies Global Systems — NTGS. Ее штаб-квартира находится в Великобритании, а научно-исследовательские центры и производственные площадки — в Испании и ОАЭ.

Кроме того, на запорожском направлении Украина потеряла 155-мм гаубицу М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Cezar производства Франции и САУ Krab польского производства.

На купянском направлении была уничтожена немецкая САУ Panzerhaubitze-2000 и еще две САУ Krab, добавили в ведомстве. Также Минобороны отчиталось об уничтожении гаубицы FH-70 британского производства на донецком направлении и двух М777 и одной САУ Cezar на южно-донецком направлении.

Российское Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении на Украине западной техники. Москва осуждает поставки Западом оружия Киеву. В Кремле не раз заявляли, что они не помешают России достичь поставленных целей спецоперации.

Теги
Минобороны уничтожение миномет Украина Испания
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