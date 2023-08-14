Минобороны заявило о первом уничтожении испанского самоходного миномета

Российские военные уничтожили миномет Alakran испанского производства в зоне военной спецоперации на Украине, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

На херсонском направлении, по оценке оборонного ведомства, в течение суток украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, три автомобиля и самоходный миномет Alakran производства Испании. Ранее Минобороны не сообщало о ликвидации Alakran в ежедневных сводках.

Alakran — это мобильная минометная система, в которую могут быть интегрированы 120-мм и 81-мм гладкоствольные минометы или минометы с нарезными стволами. Машина способна делать до 16 выстрелов в минуту без ограничения по времени благодаря улучшенной системе охлаждения ствола.

Миномет оснащен цифровой системой управления огнем (FCS), которая позволяет производить более точные выстрелы и вести стрельбу в условиях сложной местности и при плохой погоде.

Производитель Alakran — компания New Technologies Global Systems — NTGS. Ее штаб-квартира находится в Великобритании, а научно-исследовательские центры и производственные площадки — в Испании и ОАЭ.