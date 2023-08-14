Собянин сообщил о завершении монтажа эстакады МСД в районе Андроновки

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На границе Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы завершен монтаж путепровода, относящегося к южному участку Московского скоростного диаметра (МСД). Работы шли в районе станции «Андроновка» МЦК без остановки движения поездов. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, эстакада свяжет МСД с Третьим транспортным кольцом и улицей Пруд-Ключики, которая располагается поблизости. Тем самым путепровод поможет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть к юго-востоку от центра Москвы, в частности на Волгоградский и Рязанский проспекты, Шоссе Энтузиастов.

В настоящее время строительство южного ответвления МСД — ключевой градостроительный проект столицы. Запустить движение по полному ходу шоссе, от пересечения с Северо-Восточной хордой до МКАД, планируется в ближайшие месяцы.