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Камчатские рыбаки спасли выбросившихся на берег белух. Видео

Камчатские рыбаки несколько часов спасали семейство белух, выбросившихся на берег

Камчатские рыбаки спасли выбросившихся на берег белух. Видео
Video

На Камчатке рыбаки спасли от гибели четырех взрослых белух и одного детеныша, выбросившихся на берег в Тигильском районе, заявил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

«В течение нескольких часов рыбаки обливали млекопитающих морской водой, чтобы они не погибли», — добавил Кумарьков. По его словам, за это время начался прилив, и белухи смогли вернуться обратно в Охотское море.

Белухи относятся к виду зубатых китов, обитающих в северных водах. Крупнейшие самцы достигают длины 6 м и массы 2 т, самки, как правило, мельче. Детеныши белух рождаются темно-синими, по мере взросления их кожа белеет. К пяти годам они становятся совсем белыми.

Теги
белуха Камчатка Охотское море
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