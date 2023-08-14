Камчатские рыбаки спасли выбросившихся на берег белух. Видео

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На Камчатке рыбаки спасли от гибели четырех взрослых белух и одного детеныша, выбросившихся на берег в Тигильском районе, заявил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

«В течение нескольких часов рыбаки обливали млекопитающих морской водой, чтобы они не погибли», — добавил Кумарьков. По его словам, за это время начался прилив, и белухи смогли вернуться обратно в Охотское море.

Белухи относятся к виду зубатых китов, обитающих в северных водах. Крупнейшие самцы достигают длины 6 м и массы 2 т, самки, как правило, мельче. Детеныши белух рождаются темно-синими, по мере взросления их кожа белеет. К пяти годам они становятся совсем белыми.