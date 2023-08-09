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Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде. Видео

Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде

Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде. Видео
Video

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде к властям за помощью обратились около 100 человек, в квартирах которых были выбиты стекла, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Всего в районе взрыва пострадало 38 многоквартирных домов, также повреждения получили несколько автомобилей.

Из социальных объектов частично разрушенными оказались две школы, спорткомплекс «Луч» и магазин.

За медицинской помощью обратились 56 человек, 30 из них положили в больницу, 26 получили помощь в травмпункте.

Одну из пострадавших женщин врачи спасти не смогли.

Взрыв произошел на складе пиротехнической продукции, который принадлежал коммерческой компании. Она арендовала склад на заводе.

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