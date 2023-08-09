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«Оранжевый хлопок был»: очевидцы — о взрыве в Сергиевом Посаде. Видео
Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде
Дым после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде был оранжевого цвета, рассказал очевидец. По его словам, последовательных детонаций не было — был слышен один мощный взрыв.
В аптеке, находившейся рядом с местом происшествия, взрывной волной повредило оконную раму и выбило стекла.
По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехники. Пострадали более 50 человек, погибла одна женщина, которая попала в реанимацию с ожогами всего тела.