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«Оранжевый хлопок был»: очевидцы — о взрыве в Сергиевом Посаде. Видео

Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде

«Оранжевый хлопок был»: очевидцы — о взрыве в Сергиевом Посаде. Видео
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Дым после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде был оранжевого цвета, рассказал очевидец. По его словам, последовательных детонаций не было — был слышен один мощный взрыв.

В аптеке, находившейся рядом с местом происшествия, взрывной волной повредило оконную раму и выбило стекла.

По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехники. Пострадали более 50 человек, погибла одна женщина, которая попала в реанимацию с ожогами всего тела.

Теги
Сергиев Посад взрыв Загорский оптико-механический завод
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