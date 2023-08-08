В Туле начали проверку из-за появления флага Украины на сайте мэрии

Вид на центр Тулы и здание областной администрации (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

После хакерской атаки на сайт администрации Тулы проходит проверка возможной утечки данных пользователей, сообщили в городской администрации.

«В данный момент специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта», — сказал представитель властей (цитата по «Интерфаксу»).

На момент выхода публикации сайт горадминистрации не работал — при переходе на него возникает сообщение об ошибке.

РБК направил запрос в администрацию Тулы.

Хакерская атака на сайт тульской администрации произошла в ночь на 8 августа. Как передавал телеканал «Первый тульский», на странице появились изображения с флагом Украины, надписи на украинском языке, а на фоне начал играть государственный гимн.

Позже телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попали данные зарегистрированных на портале администрации Тулы 6913 пользователей.