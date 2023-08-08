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Путин поручил ускорить подготовку к возведению деревянных жилых высоток

Путин поручил ускорить подготовку к возведению деревянных высотных жилых домов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил ускорить создание нормативной документации, которая позволит строить в России высотные деревянные дома выше 12 этажей. Распоряжение было отдано на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

При этом Путин отметил, что не представляет себе, как можно строить высотные дома из дерева.

Диалог произошел с министром строительства Иреком Файзуллиным. Президент сказал, что до намеченного по его поручению на 1 июня 2023 года срока внести изменения в законодательство о деревянном домостроительстве не удалось.

«Я просил внести изменения в законодательство до 1 июня 2023 года — сделать более доступным строительство собственного деревянного домостроения. Пока это, к сожалению, не сделано. Я прошу министерство, конечно, завершить эту работу, согласование… Что там, согласование нужно?» — спросил Путин.

Министр ответил, что конструктивная база для строительства четырехэтажных индивидуальных деревянных домов уже готова, а сейчас проходят экспертизу технические решения для девятиэтажных деревянных жилых домов.

«Да, я видел, даже речь идет о том, чтобы строить 12-этажные деревянные дома», — сказал Путин.

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«И выше», — уточнил Файзуллин.

«Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», — продолжил президент.

Министр заверил, что в России уже появились такие производства, «которые могут это сделать».

«Надо завершить это как можно быстрее. Если нужно как-то помочь… Не затягивайте, сделайте как можно быстрее», — отметил президент.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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