Депутата Рады от «Слуги народа» Анатолия Гунько поймали на взятке в $85 тыс.

На Украине на взятке в $85 тыс. взяли с поличным депутата «Слуги народа»

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео задержания депутата Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Анатолия Гунько.

В НАБУ сообщили, что Гунько задержали при получении взятки в $85 тыс. за «решение» одного из вопросов по земле.

При этом сам депутат заявил, что деньги ему подбросили.

Ранее СБУ, не называя имени, сообщила о разоблачении депутата, который за $85 тыс. обещал бизнесмену «продать» землю Национальной академии аграрных наук.

При этом в СБУ уточнили, что депутат был взят с поличным при получении первой части взятки.

Гунько стал депутатом парламента в 2020 году, когда на выборах от «Слуги народа» по 209 округу в Черниговской области он победил лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко.