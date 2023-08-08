Из окна отдела полиции в Петербурге выпрыгнул подозреваемый в тяжком преступлении

В Петербурге из окна отдела полиции выпрыгнул подозреваемый

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Главное управление МВД по Петербургу начало проверку по поводу падения из окна подозреваемого в особо тяжком преступлении, сообщает «Фонтанка».

«В утреннее время, находясь в кабинете на третьем этаже в присутствии сотрудников полиции, задержанный неожиданно вскочил со стула и выпрыгнул в приоткрытое окно», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, врачи диагностировали у мужчины многочисленные ушибы.

Теперь полицейские будут ходатайствовать об изменении ему меры пресечения.

По данным «Фонтанки», 43-летний мужчина был в статусе подозреваемого и находился под подпиской о невыезде.

Причины его поступка пока неясны.