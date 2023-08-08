Суд в Москве арестовал курьера, сбившего насмерть женщину

Курьера на электровелосипеде, сбившего женщину насмерть, арестовали на время следствия

Фото: moscowproc / Telegram

Курьера, который сбил женщину в Москве и скрылся с места происшествия, решением суда отправили в СИЗО на время следствия, сообщает московская прокуратура.

Мужчина 22 лет передвигался на электровелосипеде и на Нижней Красносельской улице сбил пешехода.

Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

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Прокуратура отмечает, что злоумышленник не оказал пострадавшей первую помощь, не вызвал скорую, а уехал с места столкновения.

Суд учел позицию прокуратуры и принял решение об аресте как мере пресечения для задержанного.

В июне 2023 года жертвой столкновения с несовершеннолетним на электросамокате стала актриса театра «Ленком» Алена Митрошина. Она получила множественные переломы челюсти и выбитые зубы в результате ДТП.

Из-за инцидента девушка не будет принимать участие в спектаклях два-три месяца, до старта нового театрального сезона. «Конкретно ее жалко, потому что она талантливая, способная девочка, и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра», — рассказал директор театра Марк Варшавер.