Суд в Москве арестовал курьера, сбившего насмерть женщину
Курьера, который сбил женщину в Москве и скрылся с места происшествия, решением суда отправили в СИЗО на время следствия, сообщает московская прокуратура.
Мужчина 22 лет передвигался на электровелосипеде и на Нижней Красносельской улице сбил пешехода.
Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.
Прокуратура отмечает, что злоумышленник не оказал пострадавшей первую помощь, не вызвал скорую, а уехал с места столкновения.
Суд учел позицию прокуратуры и принял решение об аресте как мере пресечения для задержанного.
В июне 2023 года жертвой столкновения с несовершеннолетним на электросамокате стала актриса театра «Ленком» Алена Митрошина. Она получила множественные переломы челюсти и выбитые зубы в результате ДТП.
Из-за инцидента девушка не будет принимать участие в спектаклях два-три месяца, до старта нового театрального сезона. «Конкретно ее жалко, потому что она талантливая, способная девочка, и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра», — рассказал директор театра Марк Варшавер.