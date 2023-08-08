branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
Британия ввела санкции против экс-главы московского офиса UBS Политика, 14:20
Bitstamp закроет торговлю криптовалютами, названными SEC ценными бумагами Крипто, 14:19
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Астрахани Общество, 14:10
Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову Политика, 14:05
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
«ВТБ Мои Инвестиции» откроют доступ к биржевым сделкам с драгметаллами Инвестиции, 14:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд Финансы, 14:00
Крупнейший франчайзи KFC в России займется развитием Rostic's Бизнес, 14:00
Больше рыбы на столе: как ретейл делает морепродукты доступнее Новая экономика, 13:57
Матч ЛЧ в Афинах перенесли из-за драки фанатов, в которой погиб болельщик Спорт, 13:56
Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей Политика, 13:55
Мэрия сообщила о благоустройстве участка над станцией «Аэропорт Внуково» Город, 13:53
Роман Костомаров получил протезы, на которых сможет бегать Спорт, 13:45
Город ,  
0 

Мэрия сообщила о благоустройстве участка над станцией «Аэропорт Внуково»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АО «Мосинжпроект»
Фото: АО «Мосинжпроект»

Благоустройство территории над станцией метро «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро находится в активной стадии, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, участок, примыкающий к терминалу А воздушной гавани, превратится в общественное пространство для отдыха пассажиров.

«Проектом предусмотрены гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности скамеек и урн», — уточнил глава столичного градостроительного комплекса.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что общая площадь благоустройства с мощением гранитной плитки составит порядка 8 тыс. кв. м, кроме того, будет восстановлено 432 м проезжей части.

Руководитель компании-подрядчика также добавил, что архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля и на платформенном участке будущей станции метро находятся на финальном этапе, а отделка служебных помещений уже практически завершена. На данный момент специалисты осуществляют монтаж и пусконаладку инженерных систем и оборудования, а недавно выполнили испытания эскалаторов.

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, строительство новых линий метро способствует эффективному развитию периферийных районов столицы и ее полицентричному развитию.

«Развитие метро становится драйвером роста новых территорий — в зоне влияния новых станций появляются многофункциональные кварталы с жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами, — подчеркнул Михайленко. — Уже сегодня мы видим возросший интерес со стороны девелоперов к таким участкам. При согласовании таких проектов важно соблюдать баланс между застройкой и общественными пространствами».

Читайте на РБК Pro
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входит станция «Аэропорт Внуково», улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Теги
Москва аэропорт Внуково метро Москвы Строительство благоустройство Андрей Бочкарев