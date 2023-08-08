Мэрия сообщила о благоустройстве участка над станцией «Аэропорт Внуково»

Фото: АО «Мосинжпроект»

Благоустройство территории над станцией метро «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро находится в активной стадии, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, участок, примыкающий к терминалу А воздушной гавани, превратится в общественное пространство для отдыха пассажиров.

«Проектом предусмотрены гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности скамеек и урн», — уточнил глава столичного градостроительного комплекса.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что общая площадь благоустройства с мощением гранитной плитки составит порядка 8 тыс. кв. м, кроме того, будет восстановлено 432 м проезжей части.

Руководитель компании-подрядчика также добавил, что архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля и на платформенном участке будущей станции метро находятся на финальном этапе, а отделка служебных помещений уже практически завершена. На данный момент специалисты осуществляют монтаж и пусконаладку инженерных систем и оборудования, а недавно выполнили испытания эскалаторов.

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, строительство новых линий метро способствует эффективному развитию периферийных районов столицы и ее полицентричному развитию.

«Развитие метро становится драйвером роста новых территорий — в зоне влияния новых станций появляются многофункциональные кварталы с жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами, — подчеркнул Михайленко. — Уже сегодня мы видим возросший интерес со стороны девелоперов к таким участкам. При согласовании таких проектов важно соблюдать баланс между застройкой и общественными пространствами».

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входит станция «Аэропорт Внуково», улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.