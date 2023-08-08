Ракова анонсировала первый Всероссийский форум среднего профобразования

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Всероссийский форум среднего профессионального образования (СПО), организованный столичными властями совместно с Министерством просвещения, станет одним из ключевых событий Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие пройдет 17 и 18 августа в Гостином Дворе, с его полной программой можно ознакомиться на сайте МУФ-2023. Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Вклад СПО в технологический суверенитет страны». Участники поднимут вопросы усиления кадровой политики государства, повышения квалификации и мастерства выпускников колледжей до требований работодателей, что позволит создать мощный ресурс развития экономики страны.

По словам вице-мэра, обучение в колледжах столицы с каждым годом становится все более востребованным у подростков. «Мы видим этот тренд и развиваем среднее профессиональное образование, делаем его практико-ориентированным, современным, заключаем договоры с крупными предприятиями и гарантируем трудоустройство выпускников», — подчеркнула Ракова.

Заммэра добавила, что в рамках форума участники обсудят работу колледжей будущего и представят эффективные практики в области компетенций педагогов и наставников, мотивации студентов, а также использования современных образовательных технологий в колледжах.

«Деловая программа включает в себя более 25 мероприятий и состоит из пяти треков, — уточнила вице-мэр. — В панельных дискуссиях, кейс-сессиях и лекциях выступят свыше 100 экспертов. Среди них — представители крупных госкорпораций, профессиональных ассоциаций, образовательных организаций и бизнес-сообществ из России, СНГ и стран Азии».

Участники дискуссии трека «Партнерство бизнеса и образования. Ответ на вызовы рынка труда» обсудят пути сотрудничества с работодателями, которые позволят гибко адаптировать образовательные программы под задачи предприятий и обучать молодежь именно тем навыкам, которые востребованы работодателями.

Трек «Колледж будущего начинается сегодня» будет посвящен выстраиванию качественной, технологичной и привлекательной образовательной среды для подготовки квалифицированных молодых специалистов.

В рамках трека «Педагог и наставник» эксперты обсудят роль личности наставника в успешном становлении молодого специалиста, а также навыки и компетенции, необходимые современному преподавателю в сфере СПО.

Все вопросы осознанного выбора профессии будут подняты в треке «Самоопределение». Участники рассмотрят эффективные профориентационные практики, позволяющие определить индивидуальные склонности и таланты молодого человека.

Наконец, в треке «Современные технологии обучения» разговор пойдет о цифровых решениях, которые повышают интерес к учебе и ускоряют освоение навыков: технологии на базе VR, ИИ и так далее. Эксперты также обсудят современные нецифровые методики обучения, направленные на развитие эмоционального интеллекта, личности будущего профессионала и индивидуализации процесса обучения.