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Тело режиссера Светланы Джимбиновой пролежало в квартире год после смерти

Мумифицированное тело режиссера Джимбиновой нашли через год после ее смерти
Светлана Джимбинова
Светлана Джимбинова (Фото: vakhtangov.ru)

Тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире в Москве через год после смерти, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Тревогу подняли соседи, которые решили, что давно не видели Джимбинову, они обратились в полицию. Там они рассказали, что на звонки в дверь давно никто не реагирует.

После вскрытия квартиры выяснилось, что она давно умерла, тело женщины лежало на полу.

Эксперты установили, что Джимбинова умерла в начале 2022 года, ей было 83 года.

Джимбинова была постановщиком спектаклей в Театре им. Евгения Вахтангова и одним из режиссеров фильма «Золушка», снятого в 1978 году. Тогда ее соавторами по съемкам выступили Владимир Семаков и Евгений Симонов.

Теги
смерть режиссер полиция
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