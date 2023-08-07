Детонацию зерновой пыли назвали причиной взрыва в порту в Турции
Причиной взрыва в турецком порту Дериндже стала детонация зерновой пыли, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в эфире A-Haber.
В результате взрыва были повреждены элеваторы и хозяйственные постройки. Пострадали 13 человек, заявил глава муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакин.
В управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) рассказали, что в результате взрыва один человек оказался под завалами, его спасли. Информация о погибших не поступала.
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции подчеркнуло, что взрыв не оказал влияния на состояние кораблей в порту.
Взрыв в порту прогремел около 14:40 по местному времени (совпадает с мск). В этот момент на корабль грузили пшеницу. Элеватор, где произошел взрыв, принадлежит Турецкому зерновому совету.