Детонацию зерновой пыли назвали причиной взрыва в порту в Турции

Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в порту в Турции

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Причиной взрыва в турецком порту Дериндже стала детонация зерновой пыли, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в эфире A-Haber.

В результате взрыва были повреждены элеваторы и хозяйственные постройки. Пострадали 13 человек, заявил глава муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакин.

В управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) рассказали, что в результате взрыва один человек оказался под завалами, его спасли. Информация о погибших не поступала.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции подчеркнуло, что взрыв не оказал влияния на состояние кораблей в порту.

Взрыв в порту прогремел около 14:40 по местному времени (совпадает с мск). В этот момент на корабль грузили пшеницу. Элеватор, где произошел взрыв, принадлежит Турецкому зерновому совету.