Умер директор производителя двигателей для ракет Сергей Ковалев

Сергей Ковалев (Фото: vsu.ru)

Директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Сергей Ковалев скоропостижно умер, сообщил губернатор Воронежа Александр Гусев в телеграм-канале правительства региона.

Как сообщается на сайте КБХА, предприятие является одним из мировых лидеров по производству жидкостных ракетных двигателей для широкого спектра космической техники.

«Вся его трудовая биография была связана с нашими мехзаводом и КБХА. Он внес значительный вклад в развитие космической отрасли, укрепление промышленного и репутационного потенциала Воронежской области», — говорится в сообщении.

«Его внезапная смерть стала сильным ударом и большой утратой для нашего региона и отечественного ракетостроения», — добавил он. Глава региона подчеркнул, что Ковалев был «целеустремленным и порядочным человеком», всегда ответственно подходил к выполнению заданий государственной важности.

Гусев выразил сочувствие родным и близким покойного.

Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Он окончил региональный государственный университет по специальности «менеджер-экономист». С 1997 года он работал на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), в 2018 году возглавил предприятие. В 2019 году его назначили директором объединенной структуры ВНЗ и КБХА.