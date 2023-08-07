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Мэрия привела данные по материалам на строительство южного участка МСД

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ходе строительства двух эстакад южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) было смонтировано более 8,5 тыс. т металлоконструкций, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. При этом объем железобетонных конструкций составил порядка 33 тыс. куб. м.

«На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 м и 1,2 км», — уточнил Бочкарев.

Глава столичного градостроительного комплекса уточнил, что 300-метровая эстакада появилась в районе второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Красный Строитель. Второе сооружение появилось над действующей железной дорогой, в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что монтаж конструкций проводится во время двухчасовых технических окон. Новая эстакада соединила районы Чертаново Южное и Бирюлево Западное.

«Эти эстакады позволяют обеспечить непрерывность основного хода при пересечении МСД с оживленной улицей Подольских Курсантов и путями второго маршрута Московских центральных диаметров», — подчеркнул Кравцов.

Глава холдинга также напомнил, что в составе участка также построены другие искусственные сооружения — четыре путепровода и один тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.

Всего же в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра, который проходит от Южной рокады до МКАД, введено 13,5 км дорог, включая 8 км шестиполосной магистрали основного хода, улично-дорожную сеть, а также ряд искусственных сооружений.

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Теги
Москва Московский скоростной диаметр строительство дорог Андрей Бочкарев