Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

Постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук (РАН) и специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс умерла во Франции в возрасте 94 лет, передает AFP со ссылкой на семью умершей.

«Она ушла спокойно в окружении семьи», — сказано в заявлении. О причинах смерти не сообщается.

Элен Каррер д'Анкосс стала главой Французской академии в 1999 году. Она была первой женщиной на этом посту со времен основания академии в 1635 году.

Каррер д'Анкосс родилась в Париже 6 июля 1929 года. Она была дочерью философа грузинского происхождения Жоржа Зурабишвили. Мать имела немецкие и русские корни. Родители Каррер д'Анкосс были эмигрантами, сама она получила гражданство Франции только в 1950 году.

Спустя два года она вышла замуж за Луи Каррера д'Анкосса — страховщика. У супругов родилось трое детей: Эмманюэль (писатель, автор книги «Лимонов» (роман о жизни писателя Эдуарда Лимонова), адвокат Натали, врач, журналист в области здравоохранения Марина.

Каррер д'Анкосс — историк, советолог и специалист по России. Окончила Институт политических наук Сорбонны. Позже получила должность профессора при университете Пантеон-Сорбонна и степень доктора литературы, написав диссертацию на тему «Реформы и революция среди мусульман в Российской империи». В 1990 году стала членом Французской академии.

За всю свою жизнь выпустила более 30 книг и более 20 эссе, в том числе труд «Расколотая империя: Национальный бунт в СССР» (1978), где предсказала распад СССР. Также написала биографии Ленина, Сталина и Екатерины II.

Каррер д'Анкосс также занималась политикой. При ее участии в 1986 и 1987 годах принимались поправки в закон о гражданстве. В 1992 году занимала должность советника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и участвовала в разработке политики содействия демократизации государств бывшего социалистического лагеря. В 1994 году она была избрана в Европейский парламент.

Приходится сестрой французскому композитору Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили. В роду по линии матери ее предками были представители графского рода Орловых.

В России Каррер д'Анкосс удостоена ордена Дружбы (1998), Большой золотой медали М. В. Ломоносова РАН (2008) и ордена Почета (2009). Во Франции получила такие награды, как Большой крест ордена Почетного легиона и звание офицера национального ордена «За заслуги».

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал на своей странице в X (ранее — Twitter), что наследие Каррер д'Анкосс, как и она сама, «бессмертно».