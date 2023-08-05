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Число жертв оползня в Грузии достигло 12

Число жертв оползня на курорте Шови в Грузии увеличилось до 12
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Число жертв схода оползня на курорте Шови в Грузии увеличилось до 12, сообщает Mtavari. Еще 25 человек считаются пропавшими без вести в зоне бедствия.

Поиски людей в Шови продолжаются: в эпицентре схода оползня работают два вертолета и около 400 спасателей, к поискам привлекли военных. По данным МВД, всего из зоны бедствия эвакуировали 210 человек. До этого поисково-спасательные работы шли всю ночь.

Шови — курортный поселок в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Курорт расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. По предварительным данным, при оползне сошло около 2 млн куб. м земли.

Оползень сошел днем 3 августа. В регионе разрушены мосты и дороги, повреждены линии электропередачи, связь работает с перебоями.

Как уточняет Sputnik Georgia, волонтеры пытаются проникнуть в зону бедствия, но полиция выставила кордоны и никого не пропускает без специальной подготовки и снаряжения.

Председатель комитета парламента по охране окружающей среды Майя Битадзе сказала, что «беспрецедентный оползень» в Шови был вызван сразу несколькими природными явлениями, в том числе обильными осадками и таянием ледников.

7 августа в Грузии объявлен днем траура по погибшим из-за схода оползня.

Теги
Грузия сход оползня оползень погибшие
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