Собянин сообщил о передаче в ЦОДД электромобилей «Москвич»
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы получил первую партию из 50 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Планируется, что до конца года на них установят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Поскольку ЦОДД патрулирует дороги столицы круглосуточно, переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума, — добавил градоначальник. — Кроме того, это надежная машина с запасом хода до 410 км на одной зарядке».
Возрождение марки «Москвич» началось в 2022 году, когда на базе китайского кроссовера JAC JS4 методом крупноузловой сборки стал выпускаться кроссовер «Москвич 3». С февраля 2023-го в продажу поступила и его электрическая версия «Москвич 3е». Всего более чем за полгода было продано около 6 тыс. «Москвичей» обеих комплектаций, из них две трети продаж пришлись на июль 2023 года.