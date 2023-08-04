Собянин сообщил о передаче в ЦОДД электромобилей «Москвич»

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы получил первую партию из 50 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Планируется, что до конца года на них установят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поскольку ЦОДД патрулирует дороги столицы круглосуточно, переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума, — добавил градоначальник. — Кроме того, это надежная машина с запасом хода до 410 км на одной зарядке».

Возрождение марки «Москвич» началось в 2022 году, когда на базе китайского кроссовера JAC JS4 методом крупноузловой сборки стал выпускаться кроссовер «Москвич 3». С февраля 2023-го в продажу поступила и его электрическая версия «Москвич 3е». Всего более чем за полгода было продано около 6 тыс. «Москвичей» обеих комплектаций, из них две трети продаж пришлись на июль 2023 года.