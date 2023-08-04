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Собянин рассказал о новом облике «Олимпийского» после реновации

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Новости Москвы

Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин дал оценку будущему виду спорткомплекса «Олимпийский» во время осмотра работ по его реконструкции, которая началась в 2019 году и реализуется с привлечением частных инвестиций.

«Сегодня «Олимпийский» переживает свое второе рождение. Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих в себя спортивную функцию, развлекательную и культурную. Работы предстоит еще много, но по окончании, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы», — отметил в своем блоге Сергей Собянин.

Построенный в преддверии Олимпийских игр 1980 года и почти 40 лет, вплоть до открытия «Пари-Ла-Дефанс Арены», «Олимпийский» являлся крупнейшим в Европе сооружением такого рода. Однако по мере эксплуатации комплекс перестал отвечать современным стандартам качества и безопасности спортивной и концертно-развлекательной инфраструктуры.

Обновленный многофункциональный комплекс, проект которого был разработан с использованием 3D-моделей сооружений комплекса с учетом несущих линий, материалов, климата и прочих факторов (BIM-технологии информационного моделирования), разместит на своей территории общей площадью более 850 тыс. кв м четыре ключевых сооружения: арену, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и малый концертный зал.

Обновленный «Олимпийский» займет 15 этажей над землей и три-четыре подземных, а общая высота конструкций достигнет 80 м. Для комфортного пользования всеми зонами и перемещения между ними не покидая здания, пространство арены, водного комплекса и ФОКа будут объединены стилобатом и системой переходов по принципу «сухие ноги». Также арена и водный комплекс будут объединены в общий архитектурный ансамбль панорамной беговой дорожкой и мостом с медиа-кровлей, образующие вместе символ бесконечности. Спроектированный таким образом беговой контур станет символом движения как источника непрерывного развития и единства двух основных составляющих комплекса: культуры и спорта.

При реновации задействованы высокотехнологичные производства: так, с помощью специально созданного комплекса оборудования выпускаются уникальные элементы для системы вентиляции. А в роботизированном цеху налажен выпуск необходимых внутренних и внешних элементов для создания уникальной формы фасада на территории «Олимпийского». Они обладают высокой энергоэффективностью и позволяют значительно сократить углеродный след.

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Строительная готовность преображенного «Олимпийского» в настоящее время оценивается в 40%: завершаются монолитные работы по сооружению арены, ФОКа, водного комплекса и монтаж металлических ферм покрытия концертного зала. Строители занимаются устройством внутренней части фасада арены, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций под землей. Завершить работы планируется в 2025 году.

Теги
«Олимпийский» Сергей Собянин реконструкция