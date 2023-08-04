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Заммэра Бочкарев рассказал о работе площадки МУФ-2023 в парке «Зарядье»

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Новости Москвы
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В столичном парке «Зарядье» открылась одна из четырех ключевых площадок ежегодного Московского урбанистического форума (МУФ-2023). Тематика этой площадки — архитектура, строительство, городские пространства, а также столичные мегапроекты, которые закладывают основу для устойчивого развития города. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Список мероприятий включает в себя деловой форум, выставку и фестиваль — все это состоится с 4 августа и до закрытия МУФ-2023 10 сентября. Местом проведения масштабной выставки под названием «Город для каждого» станет концертный зал парка «Зарядье», там же пройдет и деловая программа форума, пояснил Бочкарев.

Центральным экспонатом выставки стал объект «Десять мегапроектов Москвы» — мультимедийный кинетический арт-объект, объединяющий технологии лазерного моделирования и прогрессивного 3D-видео. «Чтобы получить интересующую информацию, посетитель должен выбрать на пульте управления пиктограмму с символом, соответствующим проекту. Эффектный 3D-видеоконтент и информация о проекте вместе позволят достичь максимального погружения», — рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Помимо центрального объекта выставки на ней представлены другие стенды, так, стенд «Реновация» позволит совершить путешествие во времени: написать «Письмо в будущее» или заглянуть в «Портреты с секретом», чтобы познакомиться с личными историями москвичей.

Второй трек работы площадки в «Зарядье» — деловой форум. К примеру, там пройдет вручение премии MUF Community Awards за активное участие горожан в развитии города. Также запланированы мероприятия для молодых урбанистов. Третья составляющая программы МУФ-2023 в парке «Зарядье» — это фестивальная программа форума «Город. Люди. Будущее», включающая в себя сотни мероприятий — дискуссии, лекции, мастер-классы и многое другое.

Теги
урбанистический форум Москва Андрей Бочкарев фестиваль парк «Зарядье»