МВД: в столкновении автомобилей под Волгоградом погибли четыре человека

Жертвами автокатастрофы в Волгоградской области стали четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский, сообщает региональное управление МВД.

Автокатастрофа произошла в половине двенадцатого ночи 3 августа в Суровикинском районе.

На встречную полосу выехал водитель автомобиля Toyota, который направлялся в сторону Волгограда.

В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Reno Logan, который двигался в противоположном направлении.

Водитель Toyota и его 44-летний пассажир, а также 30-летняя женщина, ехавшая пассажиром в Reno, скончались на месте.

Водителя Reno Logan доставили в больницу, но спасти его жизнь врачи не смогли.

В МВД предупредили, что эта информация «не определяет виновность участников происшествия».

Как пишет «Волгоград онлайн» со ссылкой на фотографии с места аварии, моторные отсеки обеих машин в результате столкновения оказались полностью смяты. «В Волгоградской области большая часть трасс — это по-прежнему старые советские дороги, хоть и с новым покрытием, но всего из двух полос», — отмечает издание.