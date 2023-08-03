В Екатеринбурге образовалась пробка из-за затопления улицы. Видео

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В одном из микрорайонов Екатеринбурга образовалась пробка из-за подтопления, вызванного коммунальной аварией, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«На улице Щербакова-Самолетная, под мостом, прорыв холодной воды», — говорится в сообщении. На месте работают коммунальные службы и сотрудники ГАИ. В ведомстве добавили, что движение частично ограничено.

Аварию локализовали, примерные сроки устранения последствий — сутки, сообщили E1.ru в пресс-службе местного водоканала.

Это не первая авария на этом участке дороги. Так, в сентябре прошлого года из-за аварии на улице Щербакова было затруднено движение легковых автомобилей и остановлено движение общественного транспорта.