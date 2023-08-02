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Полиция Вашингтона предупредила о возможном стрелке у зданий сената США
Полиция Вашингтона предупредила о возможном стрелке у зданий сената США
Капитолий (Вашингтон, США)
Полиция Капитолия — локации в Вашингтоне, где расположен конгресс США, — сообщила, что получила тревожный звонок на линию 911 о возможном стрелке, и в связи с ним проверяет здания сената США и прилегающие территории. Полиция попросила в Twitter избегать мест, где проводится мероприятие.
Тем, кто находится в зданиях сената, полиция посоветовала укрыться.
В сообщении правоохранительных органов отмечается, что подтверждений тому, что кто-то произвел выстрелы, пока нет.
Всего в Капитолии расположено два десятка различных зданий, которые вместе образуют комплекс конгресса США. Именно к сенату относятся четыре.