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Полиция Вашингтона предупредила о возможном стрелке у зданий сената США

Полиция Вашингтона предупредила о возможном стрелке у зданий сената США
Капитолий&nbsp;(Вашингтон, США)
Капитолий (Вашингтон, США) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Полиция Капитолия — локации в Вашингтоне, где расположен конгресс США, — сообщила, что получила тревожный звонок на линию 911 о возможном стрелке, и в связи с ним проверяет здания сената США и прилегающие территории. Полиция попросила в Twitter избегать мест, где проводится мероприятие.

Тем, кто находится в зданиях сената, полиция посоветовала укрыться.

В сообщении правоохранительных органов отмечается, что подтверждений тому, что кто-то произвел выстрелы, пока нет.

Всего в Капитолии расположено два десятка различных зданий, которые вместе образуют комплекс конгресса США. Именно к сенату относятся четыре.

Теги
Вашингтон Капитолий стрелок
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