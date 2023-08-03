Ефимов сообщил о планах редевелопмента двух участков в Бутырском районе

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В столичную программу комплексного развития территорий (КРТ) войдут еще два участка общей площадью около 2,7 га на улице Милашенкова в Бутырском районе города. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Означенные участки располагаются вблизи станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро и в настоящий момент, по мнению столичных властей, используются неэффективно — там находятся автомойки, стоянки и склады. Программа КРТ подразумевает возвращение в экономический оборот города территорий бывших промзон с возведением там современных многофункциональных кварталов с коммерческой и жилой застройкой и социальной инфраструктурой. Детальный проект редевелопмента опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

По словам вице-мэра Ефимова, проект застройки двух участков по улице Милашенкова предполагает возведение 132 тыс. кв. м недвижимости: треть из этой площади придется на жилой фонд, две трети — на общественно-деловую застройку, которая будет включать в себя музыкальную школу, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу и многое другое. «В результате в пешей доступности от метро появится обновленный благоустроенный квартал», — добавил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По оценкам столичных властей, инвестиции в реализацию данного проекта составят 15 млрд руб., город же получит 2,2 тыс. новых рабочих мест и порядка 817 млн руб. ежегодных поступлений в бюджет.