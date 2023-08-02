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Собянин рассказал об открытии очередного участка МСД на юге Москвы

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Новости Москвы
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В столице открыли участок скоростной дороги, соединяющей МКАД с Южной рокадой. Это очередной участок Юго-Восточной хорды, которая, в свою очередь, входит в состав Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Указанный участок протяженностью 8 км запустили с опережением графика на пять месяцев. С его открытием южное ответвление МСД готово уже на две трети (северная же хорда уже вовсю эксплуатируется). Южное окончание открытого участка располагается в районе платформы Красный Строитель, через которую проходит линия МЦД-2 городской электрички. Там же — через Ступинский проезд и Дорожную улицу — автомобилисты смогут заехать на новую магистраль.

«Открытый ныне участок МСД был чрезвычайно сложным в постройке, так как он проходит через железнодорожные пути, — подчеркнул Собянин. — В районе станций Покровское и Красный Строитель возвели две эстакады. А на пересечении с путями Павелецкого направления — тоннель длиной 46 м». По оценкам градоначальника, работы по присоединению южного участка МСД к его основному ходу (в виде Северо-Восточной хорды) займут еще около 1–2 месяцев.

Теги
Сергей Собянин Московский скоростной диаметр дорожное строительство
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