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Платформу Тестовская откроют после реконструкции в 2026 году

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Новости Москвы
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Масштабная реконструкция станции Тестовская Смоленского направления МЖД, которая также входит в первую линию столичной городской электрички МЦД, завершится в 2026 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Реконструкция станции только началась, впоследствии здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел.

«В рамках развития этого проекта предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами на пассажирские платформы, реконструкция двух существующих платформ и возведение новой платформы с навесами от атмосферных осадков на всю длину», — рассказал Бочкарев.

Платформа Тестовская располагается к северо-западу от делового центра «Москва-Сити», впоследствии здесь появится один из крупнейших в столице транспортно-пересадочных узлов. Из существующих маршрутов он будет объединять в себе Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии, а также МЦК и МЦД-1. Этой осенью через платформу Тестовская будет запущен маршрут МЦД-4, а впоследствии этот ТПУ станет конечной остановкой для проектируемой ныне Рублево-Архангельской линии.

По словам главы столичного депстроя Рафика Загрутдинова, реконструкция Тестовской обеспечит удобную пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, доступ жителей Мукомольного проезда к обновленной транспортной инфраструктуре остановочного пункта Тестовская МЦД-1 и к деловому центру «Москва-Сити».

Маршруты МЦД играют важную роль в улучшении транспортной доступности москвичей, которые едут на работу или учебу из одного конца города в другой, отмечает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Сейчас почти две трети москвичей тратят на этот путь до полутора часов в один конец. А есть еще 6% горожан, которые в пути до работы или учебы проводят от полутора до двух часов», — добавил эксперт.

Теги
МЦД ТПУ Москва Андрей Бочкарев Москва-Сити реконструкция
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