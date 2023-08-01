В результате пожара в жилом доме в Алма-Ате в больницы попали более 30 человек

В результате пожара в жилом доме в Алма-Ате в больницы попали 16 детей

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В больницы Алма-Аты доставили более 30 пострадавших при пожаре в жилом доме в районе Аккент, сообщает Tengrinews со ссылкой на Управление здравоохранения города.

«По состоянию на 18:30 в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Аккент, 54, Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 — дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано. По состоянию здоровья пациентов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В соцсетях широко разошлись кадры пожара, когда люди выбрасывали из окон детей на растянутые внизу маты, чтобы спасти их от огня, и выпрыгивали сами.

В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что загорелась квартира в 16-этажном жилом доме.

Огонь охватил и электрические кабели в лифтовой шахте дома.

Спасатели по лестницам эвакуировали 250–300 человек, еще 40 человек спустились по пожарным лестницам, уточнили в департаменте.