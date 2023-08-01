СК заподозрил подростка в планах поджечь школу в Самарской области

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Следственный комитет заподозрил 15-летнего жителя Самарской области в приготовлении к поджогу школы, против него заведено уголовное дело. Об этом сообщило управление ведомства по региону.

Следователи считают, что с прошлого года мальчик смотрел в интернете видеозаписи об основателях террористической организации, которая занималась массовыми расстрелами в школах, после чего вознамерился поджечь школу на территории Самарской области. Для этого он купил компоненты и начал изготавливать самодельную зажигательную смесь, считает в ведомстве.

В июле его преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области», он не успел совершить преступление. Мальчика задержали, когда он шел к схрону с четырьмя бутылками с зажигательной смесью, тайник находился в Красноглинском районе Самары, пишет КП.

Дело заведено по статьям о приготовлении к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Подростка поместили под домашний арест.