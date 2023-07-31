Собянин анонсировал скорый запуск станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»

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На новом участке Солнцевской линии метро длиной 5,2 км подходит к концу основное строительство станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», остаются отделочные работы, монтировка и налаживание оборудования. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Запуск станций, продляющих Солнцевскую линию на юго-запад от станции «Рассказовка», планируется в ближайшие месяцы.

По оценкам мэра, новый участок метро потенциально улучшит транспортную доступность не менее чем 350 тыс. человек, в первую очередь горожан, проживающих или работающих в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе, жителей и работников Новой Москвы. Пассажиропоток будущей станции «Пыхтино», готовой на 90%, составит 11 тыс. человек в сутки, а к 2030 году вырастет вдвое. Также повысится качество транспортного обслуживания аэропорта Внуково с учетом увеличения объема перевозок пассажиров в 1,5 раза.

Миллионы пассажиров и посетители аэропорта смогут выбрать оптимальный маршрут для поездки в аэропорт с использованием всех доступных видов транспорта, включая метро, на котором от аэропорта Внуково до станции «Мичуринский проспект» можно будет доехать всего за 23 минуты. Поездка до «Москва-Сити» составит 40 минут. Это один из самых протяженных радиусов столичного метро, длиной около 30 км с 14 станциями, охватывающий свыше 1 млн проживающих в данной зоне человек.