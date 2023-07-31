В мэрии оценили пропускную способность станции Крюково после ремонта

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пассажиропоток станции Крюково Октябрьской железной дороги после реконструкции и вхождения в состав третьей линии столичной городской электрички МЦД может вырасти практически вдвое, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Согласно нашему анализу, пассажиропоток вырастет примерно на 6 тыс. человек (с нынешних 7 тыс. до 13 тыс. — РБК) за счет будущего строительства городского вокзала, что приведет к созданию более удобных возможностей для пересадки на другие виды транспорта, а также за счет расширения пешеходных и велосипедных маршрутов», — пояснила Княжевская.

Станция Крюково располагается в черте Зеленограда и станет конечной для новой линии МЦД-3, запустить которую планируется уже в ближайшие недели. Протяженность третьей линии МЦД составит 85 км, на ней будет располагаться 41 станция, сам маршрут свяжет Октябрьское и Рязанское направления МЖД.