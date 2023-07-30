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Умер продюсер Александр Рудин

Муж певицы Натали продюсер Александр Рудин умер в возрасте 53 лет
Александр Рудин
Александр Рудин (Фото: natali_star74 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Муж певицы Натали (настоящее имя — Наталья Рудина), продюсер Александр Рудин умер в возрасте 53 лет. Об этом «РИА Новости» сообщила сама артистка. О смерти Рудина 28 июля сообщило издание «Столица».

«Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», — сказала она.

Рудины прожили в браке 32 года, пишет агентство.

«Комсомольская правда» со ссылкой на близких певицы пишет, что Рудина должны похоронить в Дзержинске.

РБК обратился за комментарием к Натали и ее представителям.

Натали (урожденная — Наталья Миняева) родилась 31 марта 1974 года в Дзержинске Нижегородской области. С Рудиным она познакомилась в 1990 году после выступления на городском рок-фестивале. Продюсер предложил артистке записать несколько песен в местной студии звукозаписи. Там Натали записала первые песни и позже выпустила два альбома: «Супербой» и «Поп-Галактика». В 1991 году певица вышла замуж за Рудина.

Всего на счету Натали более десяти студийных альбомов, в том числе «Русалочка» (1994) и «Считалочка» (1999), «Не влюбляйся» (2002) и «Семнадцать мгновений любви» (2009). Известность ей принесли песни «О Боже, какой мужчина» (2012), «Ветер с моря дул» (1997) и «Николай» (2013, исполнена вместе с Николаем Басковым).

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