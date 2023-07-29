Путин заявил, что не считает своей задачей ежечасное управление войсками

Президент России Владимир Путин сообщил, что ежечасно получать информацию с передовой невозможно, но он старается общаться с командующими как можно чаще. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Я не ежечасно... Не считаю своим делом управление войсками — я считаю, это неправильно», — сказал Путин, перебив корреспондента, который предположил, что глава государства ежечасно находится на связи с боевыми подразделениями на Украине.

Как пояснил президент, ежечасно получать информацию из зоны боевых действий невозможно, потому что для контакта с войсками необходимо использовать специальную связь.

Военная операция на Украине стала одной из тем саммита Россия — Африка. Сам Путин назвал дискуссию вокруг конфликта «открытой и полезной». Мирная инициатива африканских стран — одна из более чем 30 поступивших в адрес России от других государств и частных лиц, такое число называла представитель МИД России Мария Захарова.

Свои предложения африканские страны представили еще в июне. Среди них были следующие пункты: