Путин: в Африке помнят помощь СССР в ее освобождении и автомат Калашникова

Путин заявил, что в Африке помнят помощь СССР в ее освобождении

Африканские страны помнят роль СССР в их борьбе за независимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

«Ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее были в то время, поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение», — заявил глава государства.

Об этом Путин заявил в ответ на слова о том, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира, в том числе для Африканского континента.

После Второй мировой войны СССР поддерживал антиколониальные движения в африканских странах. Москва стала одним из инициаторов подписания Декларации о подписании независимости колониальным странам и народам. Также СССР помогала новым африканским странам поставками оружия, в частности автомата Калашникова. Автомат изображен на гербах Восточного Тимора, Зимбабве и Мозамбика, на флаге Мозамбика.

Второй саммит «Россия — Африка» проходил с 27 по 29 июля. Его итогом стала декларация из 74 пунктов. В ней Россия и страны Африки договорились усилить политическую координацию и сотрудничество, регулярно проводить парламентский форум. Они также высказались против дискриминации по национальному и расовому признаку, в том числе против афрофобии и русофобии.

Также 28 июля были подписаны три декларации, в том числе Декларация о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, и план действий форума партнерства Россия — Африка на 2023–2026 годы.

Первый российско-африканский саммит состоялся в октябре 2019 года в Сочи, в нем приняли участие 45 глав африканских государств, а в итоговой декларации было 47 пунктов.