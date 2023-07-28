Опубликована программа Московского урбанистического форума в «Зарядье»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Двенадцатый Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет в августе 2023 года на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Организаторы мероприятия на официальном сайте разместили специальный раздел, посвященный парку «Зарядье». Об этом сообщается на интернет-портале мэра Москвы.

В этом разделе можно найти анонсы предстоящих событий и предварительно на них зарегистрироваться. Площадка парка «Зарядье» станет одной из крупнейших на форуме, здесь состоится более 800 различных мероприятий, в том числе культурных, спортивных и развлекательных. Также будет организована деловая программа «Москва-2030. Город, устремленный в будущее». Участие в конгрессе, который пройдет 30 и 31 августа, планируют принять известные эксперты в сфере урбанистики, представители городских властей и бизнеса, девелоперы, архитекторы и, конечно, сами горожане.

Кроме того, в «Зарядье» откроется выставка «Город для каждого», а также по традиции пройдет Moscow Urban Fest с насыщенной образовательной, культурной и развлекательной программой в разных форматах.

Гости форума смогут насладиться концертами, спектаклями, выставками и другими развлекательными мероприятиями. В парке «Зарядье» будут созданы тематические пространства, где посетители смогут узнать о развитии города и его будущем. В разделе, посвященном парку на сайте МУФ-2023, опубликована вся необходимая информация о мероприятиях и способах добраться до интересующих локаций.

Кроме того, для юных москвичей будет подготовлена специальная программа, включающая более 100 мероприятий. Все желающие смогут познакомиться с историей Московского урбанфорума и узнать о новшествах, которые ожидают их в этом году.

Вход на все площадки свободный, но для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация, которую откроют в ближайшее время на сайте.