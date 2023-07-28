Ликсутов раскрыл детали выставки столичного транспорта в «Манеже»

NAMI Hydrogen (Фото: Департамент транспорта Москвы)

На Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 1 августа по 10 сентября сразу на четырех крупных городских площадках, появится масштабная экспозиция «Год нового транспортного каркаса». В рамках нее с середины августа пройдет городская выставка «Станция Манеж», где посетителей познакомят с новейшими решениями в сфере столичного транспорта. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, история транспорта традиционно вызывает огромный интерес москвичей и туристов. «Транспортные музеи — одни из самых посещаемых во многих городах мира, поэтому по задаче мэра Москвы мы продолжаем готовиться к открытию постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, д. 27 — подчеркнул Ликсутов. — Уже в следующем году он начнет принимать посетителей. Уверен, наш музей также станет одним из самых интересных и популярных в Москве».

Музей Транспорта Москвы представит выставку «Аллея славы Москвича», посвященную историческим экспериментальным образцам автомобилей завода «Москвич» и людям, которые их создавали.

В экспозиции представлены восемь автомобилей, созданных в 1970–1990-е годы и так и не увидевших серийного производства — от внедорожного «Москвич-2150» до перспективной разработки «Автомобиль 2000 года». Об их проектировании, работе в творческом коллективе и идеях, опередивших время, расскажут создатели этих автомобилей — конструкторы и дизайнеры, оставившие яркий след в истории завода и отечественного автомобилестроения. Интервью с ними будут транслироваться на экранах экспозиции.

На выставке в Манеже будет также показана новая история бренда «Москвич» после возрождения марки в 2022 году. На стенде Московского завода «Москвич» будут представлены автомобили, которые сейчас выпускаются на заводе. Также там можно будет познакомиться с новой моделью «Москвича», которая будет запущена в производство до конца этого года. В пространстве Музея гаража особого назначения можно будет увидеть уникальные экспонаты, разработанные НАМИ — водородный автомобиль NAMI Hydrogen на базе Aurus Senat и первый электромотоцикл бренда Aurus Merlon.

Отдельная экспозиция будет посвящена развитию регулярного речного электротранспорта столицы, который заработал в этом году. Также посетители с помощью интерактивного симулятора смогут попробовать себя в роли машиниста и проехать по Большой кольцевой линии метро.

А на стенде «Московский транспорт — это люди» можно будет узнать больше о работе в Транспортном комплексе: пройти тест на профориентацию, определить свое карьерное направление, задать вопросы рекрутерам, пройти очное собеседование, подать резюме и, возможно, устроиться на работу в департамент транспорта столицы.

Отметим, что вход на выставку «Станция Манеж» будет бесплатным, а для участия в мастер-классах и других активностях в лектории «Манежа» нужно зарегистрироваться на сайте Московского урбанистического форума.