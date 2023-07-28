Мэрия анонсировала регулируемый стрелочный перевод на станции «Физтех»

Фото: АО «Мосметрострой»

Началось бетонирование регулируемого стрелочного перевода на станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, благодаря усовершенствованной стрелке обслуживание нового участка метро станет значительно удобнее.

«Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, — уточнил глава столичного градостроительного комплекса. — Он расположен в оборотных тупиках станции «Физтех» и необходим для оборота и отстоя поездов».

Гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что способ монтажа экспериментального стрелочного перевода, осуществленный специалистами дочерней компании СМУ-12, практически не отличается от того, как это делали раньше.

«Особенность этой стрелки в том, что раньше на шпалах LVT после бетонирования невозможно было регулировать колею и ординату, а теперь это можно делать за счет регулируемых подрельсовых подкладок», — уточнил глава строительной компании.

По словам Жукова, укладку путевого бетона в тупиках станции «Физтех» планируют полностью завершить в конце июля.

Напомним, участок продления Люблинско-Дмитровской линии метро протяженностью около 6 км включает станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», которые расположатся в районах Восточное Дегунино, Дмитровский и Северный.

Запуск нового участка снизит нагрузку на станции «Алтуфьево» и «Селигерская» до 15%, на Дмитровское шоссе и Лианозовский проезд — до 7%. Благодаря новым станциям подземки порядка 500 тыс. человек смогут быстрее добираться до дома, работы и учебы.