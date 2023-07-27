В мэрии назвали сроки открытия автодороги между САО и СВАО Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Новую дорогу, соединяющую улицы Хачатуряна и Дубнинскую, которые расположены в разных округах столицы, планируют открыть осенью этого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Протяженность этой связки составит 1,2 км.

«Дорога обеспечит транспортную связь Северного и Северо-Восточного административных округов, — подчеркнул Бочкарев. — Запуск автомобильного движения по этой связке запланирован на осень этого года».

По словам заммэра, для доступа проезда по новой дороге ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию два железнодорожных путепровода на Савеловском направлении МЖД.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на сегодняшний день связка готова на 65%.

«В настоящее время ведутся работы по строительству дорожного полотна, очистного сооружения, теплосети, а также работы по переустройству инженерных коммуникаций — сетей электроснабжения, дождевой канализации, а также наружного освещения», — уточнил Загрутдинов.

Проектом предполагается строительство дороги через железнодорожные пути от Дубнинской улицы до Алтуфьевского шоссе, а также реконструкция существующего участка улицы Хачатуряна. С другой стороны Савеловского направления МЖД будет построен участок от Дубнинской улицы до железнодорожных путей. По окончании работ вдоль дороги планируют высадить более 6 тыс. деревьев и кустарников и засеять 3 га газона.

Новые путепроводы, эстакады и реконструкция существующей улично-дорожной сети значительно улучшают связь между районами города. Так, в период с 2011 по 2022 год в столице построили 1241,1 км дорог и возвели 359 искусственных сооружений.