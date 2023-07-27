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Американская Lockheed Martin создаст ракету с ядерно-тепловым двигателем

Управление Минобороны США выбрало Lockheed Martin для создания ракеты с ядерным двигателем

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin на проектирование и производство демонстрационного космического аппарата на ядерно-тепловом двигателе (X-NTRV), сообщается на сайте управления.

Космические силы США предоставят ракету-носитель, которая доставит X-NTRV в космос в 2027 году. BWX Technologies, один из партнеров Lockheed Martin, разработает ядерный реактор и изготовит топливо HALEU.

После испытаний ракеты в космосе, аппарат попробуют задействовать в том числе для более быстрой транспортировки астронавтов на Марс. Ракета будет создаваться в сотрудничестве с NASA, в рамках программы DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), стоимость программы оценивается в $499 млн, пишет The New York Times.

США ранее уже начинали заниматься исследовательскими проектами по применению ядерных двигателей для космоса. Например, в 1950-х и 1960-х годах в рамках проекта «Орион» предполагалось использовать взрывы атомных бомб для ускорения космических кораблей.

В то же время NASA занималось проектами Project Rover и Project NERVA по разработке ядерно-тепловых двигателей. Была построена и испытана серия из 23 реакторов, но ни один из них так и не был запущен в космос. До завершения этой программы в 1973 году NASA рассматривало возможность использования ядерных реакторов для доставки космических зондов к Юпитеру и Сатурну.

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