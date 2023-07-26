Собянин подарил пистолет отправляющемуся на военную операцию лейтенанту

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Мэр Москвы Сергей Собянин подарил отправляющемуся на военную операцию лейтенанту пистолет. Столичный градоначальник приехал в единый пункт отбора на военную службу. Во время визита он поговорил с одним из военных

— Иван? — обратился Собянин к военному в маске.

— Так точно.

— Хотел поздравить тебя с присвоением звания лейтенанта, прошел приказ министра обороны, — сказал мэр, добавив: «Я хочу поблагодарить тебя и ребят, что идете на службу по контракту, за то, что выбрали самоотверженную работу».

«И, Иван, хотел от себя лично еще сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя, пусть он принесет тебе удачу, пистолет Ярыгина, держи», — сказал Собянин. Пистолет он вручил в подарочной коробке, к оружию прилагался магазин.