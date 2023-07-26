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Собянин подарил пистолет отправляющемуся на военную операцию лейтенанту

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил пистолет отправляющемуся на военную операцию лейтенанту
Сюжет
Военная операция на Украине

Собянин подарил пистолет отправляющемуся на военную операцию лейтенанту
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Мэр Москвы Сергей Собянин подарил отправляющемуся на военную операцию лейтенанту пистолет. Столичный градоначальник приехал в единый пункт отбора на военную службу. Во время визита он поговорил с одним из военных

— Иван? — обратился Собянин к военному в маске.

— Так точно.

— Хотел поздравить тебя с присвоением звания лейтенанта, прошел приказ министра обороны, — сказал мэр, добавив: «Я хочу поблагодарить тебя и ребят, что идете на службу по контракту, за то, что выбрали самоотверженную работу».

«И, Иван, хотел от себя лично еще сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя, пусть он принесет тебе удачу, пистолет Ярыгина, держи», — сказал Собянин. Пистолет он вручил в подарочной коробке, к оружию прилагался магазин.

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Теги
Сергей Собянин пистолет Военная операция на Украине
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