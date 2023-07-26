Кадры обысков в квартире журналистки Соколовской в Москве

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Следователи показали кадры обысков в московской квартире украинской журналистки Янины Соколовской. На кадрах видно, что в квартире нашли иностранную валюту, а также украинские награды — в частности, медаль «Грамота Верховной рады». Против Соколовской возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Соколовская известна тем, что ранее была корреспондентом «Известий», участвовала в общественно-политических программах на телеканале «Россия» и Первом канале, писала материалы для российских СМИ, в том числе «Коммерсанта» и «РИА Новости Украина».