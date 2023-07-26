В Краснодарском крае загорелся склад винзавода на площади 900 кв. м

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В Темрюкском районе Краснодарского края произошел пожар на складе винного завода, огонь охватил площадь 900 кв. м, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

На борьбу с огнем МЧС бросило 85 человек и 17 единиц техники.

Склад расположен на улице Мира в поселке Сенном, уточнило издание «Кубань 24». По его данным, склад загорелся еще ночью.

Поселок расположен на берегу Таманского залива к северо-востоку от Тамани.