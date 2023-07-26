В Москве на МЦД-2 и Курском направлении приостановили движение поездов

В Москве на второй линии МЦД (D2) и на Курском направлении приостановлено движение поездов в сторону области, сообщил столичный дептранс в Telegram. Причиной стала остановка состава на станции Печатники, в сообщении говорится, что поезд наехал на посторонний предмет на пути.

К месту остановки поезда выехал вспомогательный локомотив.

Столичные власти призвали москвичей выбирать другие маршруты.

МЦД-2 было запущено в ноябре 2019 года и простирается с северо-запада на юг. Протяженность линии составляет 80 км, в ней 38 станций.